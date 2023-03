Grève générale: quels sont les impacts de ce lundi à vendredi

Du lundi 6 au vendredi 10 mars, les syndicats mèneront une série d’actions qui seront rythmées par des journées thématiques, dédiées, pêle-mêle, aux services de secours, aux droits des femmes ou encore aux pensions, a déclaré à Belga le président de la CGSP, Michel Meyer. Les syndicats veulent dénoncer un sous-financement et un manque de personnel dans plusieurs secteurs.

Le mouvement du 10 mars a pour but de rappeler aux diverses autorités du pays l’importance des services publics dans la vie du citoyen, déclare la CGSP. « A l’aube du contrôle budgétaire, les travailleurs, que l’on disait essentiels lors de la crise du Covid craignent qu’une nouvelle fois la fonction publique ne soit considérée que comme une variable d’ajustement budgétaire. »

« Depuis de nombreuses années, le désinvestissement est la règle tant en moyens de fonctionnement qu’en revalorisation salariale. La dernière révision générale des barèmes au sein de la fonction publique datant du début des années 1990 », dénonce encore le syndicat socialiste.

La journée du 6 mars sera consacrée aux pensions, tandis que celle du mardi sera, quant à elle, réservée aux services de secours. Le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des femmes, la CGSP se joindra à la FGTB pour défendre les droits de la gent féminine. Le 9 mars, le front commun prévoit la distribution de tracts à la population pour sensibiliser celle-ci à l’importance des services publics. Enfin, en guise de bouquet final, la CGSP organise vendredi 10 mars une grève de 24 heures dans tous les services publics.

Quels impacts ?

La grève dans la fonction publique débutera le 9 mars à 22h00 et se terminera 24 heures plus tard. L’action se fera sentir dans les transports publics. Les syndicats socialistes CGSP Cheminots et ACOD Spoor ont confirmé une grève générale sur le rail pour le vendredi 10 mars.

À la Stib, un préavis de grève a également été déposé par le front commun syndical pour le 10 mars. La CGSP et la CSC ont annoncé que le personnel affilié qui participera aux actions du 8 mars sera couvert.

Une grève est également prévue le 8 mars dans les prisons de Lantin, Paifve, Huy et Marneffe.

Il faut aussi s’attendre à des perturbations à la poste. Les administrations, les gares et les hôpitaux seront également touchées par des actions de sensibilisation les 7 et 9 mars.