Un nouveau radar ultra-performant débarque en Wallonie

Un nouveau lidar (radar mobile) fait son apparition sur les routes wallonnes. Nos confrères de Sudinfo signalent que la police de Braine-l’Alleud va le tester durant une semaine, dès ce lundi.

Ce radar est un condensé de technologies. En effet, cette nouvelle machine peut traiter beaucoup plus vite les infractions. Dès lors, il est possible de constater plus d’infractions dans un même laps de temps.