Comment le Borussia Dortmund est devenu la meilleure équipe d’Europe depuis le Mondial

La trêve pour la Coupe du monde au Qatar a cassé l’élan de certains clubs ou joueurs mais a été bénéfique pour d’autres. Au premier rang desquels on retrouve Dortmund. Au soir de la quinzième journée, le 13 novembre, le Borussia occupait la sixième place de la Bundesliga à neuf longueurs du Bayern après avoir subi deux défaites (2-0 à Wolfsbourg et 4-2 à Mönchengladbach). En Ligue des champions, il avait terminé derrière Manchester City mais devant le FC Séville et Copenhague. Pas de quoi déprimer mais pas non plus de se réjouir.

Depuis la reprise du championnat d’Allemagne (20 janvier), en revanche, les fans des Schwarz-Gelben sont à la fête. Dix matches, dix victoires, dont six sur le plus petit écart. Reste que, même étriqués, ce sont des succès, que le club de la Ruhr a le meilleur bilan post-Qatar d’Europe et s’est repositionné au sommet de la Bundesliga à égalité de points avec les Bavarois (49).