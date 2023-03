Nucléaire: le gouvernement demande à Engie d’étudier la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 sans les arrêter

Le kern a officiellement demandé à Engie d’étudier la piste d’une prolongation de Doel 4 et Tihange 3 sans les arrêter afin qu'ils puissent tourner lors des hivers 2025-26 et 2026-27.

L’AFCN a rendu récemment aux membres du gouvernement un rapport explorant des alternatives à la piste d’une brève prolongation ( « fuel modulation/extension» ou refueling) des plus vieux réacteurs nucléaires (Doel 1 et 2 et Tihange 1).

L’AFCN y conseille d’explorer rapidement, avec le fédéral, Elia et Electrabel, la possibilité de plutôt miser sur les réacteurs Doel 4 et Tihange 3 pour couvrir les besoins lors de ces deux hivers potentiellement critiques. Ce sont ces réacteurs, les plus récents, qui devraient être prolongés pour 10 ans à partir de fin 2026, grâce à un accord arraché en janvier dernier entre l’Etat fédéral et Engie. La prolongation de 10 ans nécessitera cependant des travaux de modernisation, entre autres pour satisfaire aux normes plus strictes de sécurité prévues pour 2025. Travaux de modernisation dont on estime a priori qu’ils devraient empêcher Doel 4 et Tihange 3 de fonctionner de l’été 2025 jusqu’à, au plus tôt, novembre 2026.