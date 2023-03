Le bien à la loupe, à Bruxelles: un quadruplex de 440 m2 à 2.875.000 euros

Cet appartement bruxellois de standing multiplie les caractéristiques inédites. Il s’étend sur 440 m2 répartis sur quatre niveaux et totalise pas moins de 140 m2 de terrasses. Aménagé en 2010, le bien affiche un style résolument contemporain, mais il est aussi emprunt d’histoire grâce à sa façade d’immeuble Art Nouveau entièrement restaurée. L’ensemble est implanté à deux pas du rond-point Montgomery et du parc du Cinquantenaire, et donc de toutes les facilités. L’appartement bénéficie cependant d’une certaine tranquillité, grâce à sa situation en hauteur et ses lumineuses pièces présentant très peu de vis-à-vis.

1

Situation

L’appartement est localisé dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, à deux pas du rond-point Montgomery. Sa situation permet un accès immédiat aux transports en commun (bus, trams, métro) mais aussi aux commerces ou encore au parc du Cinquantenaire. Les environs du bien hébergent aussi une grande variété de services et d’écoles. Son implantation permet un accès assez direct et rapide à l’hyper-centre de Bruxelles, ou encore aux grands axes routiers. Sa situation en hauteur permet par ailleurs de profiter de vues hors du commun sur la capitale tout en limitant les nuisances de son quartier animé.

2

Etat général

L’immeuble date de 2007 et l’appartement a été finalisé peu après. Il présente de bonnes performances énergétiques (PEB C) et des équipements contemporains : chaudière individuelle au gaz avec chauffage au sol, système électrique conforme avec compteur individuel, châssis double vitrage… Il est en très bon état général, car il a été entretenu et aménagé avec soin. Son intérieur, conçu à l’aide d’un décorateur, renferme des matériaux de qualité, de nombreux éléments de mobilier sur-mesure ou encore des équipements haut de gamme dans la cuisine et les salles d’eau. Il s’agit d’un bien clé-en-main, mais qui offre encore diverses possibilités, comme l’installation d’un ascenseur privatif ou l’aménagement de chambres supplémentaires.

3

Disposition

Le quadruplex occupe les derniers étages d’un petit immeuble de standing. On pénètre dans l’habitation par son niveau inférieur, lequel rassemble un hall d’entrée, une petite chambre ou bureau, une salle de douche et une suite avec une salle d’eau et une vaste chambre divisible. En empruntant l’escalier desservant les quatre niveaux, on parvient au premier étage, consacré aux pièces de vie, agencées au sein d’un vaste espace ouvert sur la terrasse principale. On y retrouve une cuisine, une salle à manger, un coin jeu/rangement et un salon baigné de lumière grâce à des baies vitrées et à une ouverture sur l’étage supérieur. Celui-ci héberge une bibliothèque surplombant le salon, une petite terrasse, une buanderie et une suite (chambre et salle d’eau) prolongée par une terrasse à l’abri des regards. Au quatrième et dernier niveau, on retrouve une chambre avec une salle d’eau ouverte, ainsi qu’un vaste espace polyvalent : bureau, salon, chambre… L’appartement dispose de 2 caves, de 2 emplacements de parking couverts et d’une quatrième terrasse « rooftop ».

4

Prix

Ce bien d’exception est mis en vente à 2.875.000 euros, un prix incluant les deux caves et les emplacements de parking. Grâce à sa conception récente et un entretien soigné, l’appartement se présente dans un très bon état général.

Surface habitable : 440 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 4

WC : 4

Cave : oui

Jardin : non, mais 140 m2 de terrasses

Etat : habitable/récent

Garage : oui (2 parkings)

PEB : C