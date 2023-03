L’écart de pension entre les femmes et les hommes a atteint 23% en 2021

La différence entre les pensions totales des femmes et celles des hommes a atteint 23% en 2021, ressort-il des statistiques de pensionstat.be dévoilées lundi, en présence de la ministre Karine Lalieux. Ce fossé «relève des inégalités les plus flagrantes et les plus pénalisantes sur le plan socio-économique pour les femmes», a déploré la ministre des Pensions au cours de la présentation de cette étude réalisée en vue de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars prochain.

Pensionstat.be a présenté lundi de nouvelles statistiques basées sur un monitoring réalisé conjointement par le Service fédéral des Pensions (SFP), l’INASTI et Sigedis. Cette évaluation permet, pour la première fois, d’appréhender globalement l’écart de pensions en fonction de différents paramètres tels que l’état civil, l’âge de la pension, les différents régimes, etc.

Ces nouvelles données, qui portent sur un total de 113.121 personnes ayant reçu une pension de retraite pour la première fois en 2021, montrent également que la différence entre les pensions totales (pensions légale + pension complémentaire) des femmes et celles des hommes atteignait 23% en 2021. Les femmes récemment pensionnées touchent ainsi en moyenne 1.633 euros bruts par mois, soit 488 euros de moins que leurs homologues masculines (2.121 euros bruts).

En outre, l’écart de pensions «explose», selon les termes de la ministre Lalieux (PS), dans le système de la pension complémentaire, où il atteint 50%, soit une différence de 42.215 euros de capital en moins pour les femmes.

L’étude confirme par ailleurs que les femmes ont encore et toujours moins accès à ce second pilier: elles ne sont que 45% à en bénéficier contre 63% des travailleurs masculins.