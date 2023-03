«Brux-ils Brux-elles»: Petit guide d’installation en terre bruxelloise

Pas si simple les formalités administratives, surtout quand on ne maîtrise pas les subtilités institutionnelles belges. L’Expat Welcome Desk et plusieurs communes bruxelloises multiplient les initiatives pour aider les nouveaux arrivants.

Entre la Poste et le Delhaize, ça va, ça vient, un badge en commun, vingt-quatre langues en partage. Au milieu de la rue couverte, un espace vitré souhaite la bienvenue aux expats. A l’intérieur du local, au rez du Parlement européen, Anaïs accueille les fonctionnaires, surtout les derniers arrivés dans leur capitale, mais pas que… Et tente de répondre à leurs questions sur la vie en terre bruxelloise. Son guichet souligne la priorité – rappelée en décembre dernier par les gouvernements fédéral et régional dans une note stratégique relative à la présence internationale : « les institutions attendent de leurs employés de pouvoir s’établir aisément dans les villes et pays d’accueil. Cela inclut un traitement rapide des formalités administratives et un accès sans obstacle aux services publics. »