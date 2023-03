Wout van Aert effectue sa rentrée ce lundi: «La période la plus importante de l’année»

À 12h56, il lancera son contre-la-montre bien plus tôt que les autres experts de la discipline. « Je ne m’attends pas à lutter pour la victoire dans ce contre-la-montre. Je n’ai repris mon vélo de contre-la-montre que dimanche, pour la première fois depuis le Tour de France » et l’étape remportée à Rocamadour, a confié le coureur de la Jumbo-Visma.

Éloigné de sa famille pendant six semaines entre stage et courses, Wout van Aert s’est livré sur le sujet. « C’est bien plus dur que ce que la plupart des gens croient. J’ai une famille à la maison et une femme enceinte, donc ce n’est pas facile de quitter la maison et d’être si loin. D’un autre côté, c’est la période la plus importante de l’année pour moi. Il faut faire des choix sur le plan sportif. »

Les objectifs sont clairs : le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, qui manquent au palmarès de ‘WVA’. Pour certains, 2023 serait l’année de vérité. Pour van Aert, il n’y a aucune « obligation de gagner ». « Évidemment, j’aimerais gagner, mais je ne dois pas. »