Prolongation du nucléaire: le gouvernement ne ferme toujours aucune porte

Comme on s’y attendait, le « kern » a officiellement demandé à Engie, l’exploitant du parc nucléaire, d’étudier formellement le scénario d’un maintien en exploitation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 pendant les hivers 2025-2026 et 2026-2027, afin de remédier à un manque identifié de capacité de production électrique pendant ces périodes et au risque que cela fait peser sur la sécurité d’approvisionnement du pays.

Réuni ce matin, le comité ministériel restreint a écouté Frank Hardeman, le directeur général de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire exposer l’analyse du point de vue de la sûreté nucléaire des deux options actuellement sur la table, à savoir le maintien des deux réacteurs les plus récents – qui doivent s’arrêter en 2025 pour faire les travaux nécessaires à leur remise à niveau par rapport aux nouvelles normes de sûreté nucléaire post-Fukushima avant de redémarrer au mieux en novembre 2026 –, et la « mini-prolongation » pour deux hivers des plus « vieux » réacteurs (Doel 1 et 2 et Tihange 1) en économisant du combustible pendant l’été. Si l’agence ne rejette a priori aucune des deux solutions, c’est clairement celle de Doel 4 et Tihange 3 (on parle de « flex LTO ») qui a sa préférence, en raison de la robustesse supérieure de ces deux unités. Cela pourrait passer par un rechargement limité des réacteurs à l’été 2025 et un plus grand étalement des travaux de prolongation pendant les périodes d’entretien programmées.

Une préférence qui doit cependant être remise en perspective par rapport au rique important qui pèse sur la sécurité d’approvisionnement, insiste une source gouvernementale. « Il faut maintenant voir quelles sont les plus-values de ces deux scénarios par rapport à l’enjeu de la sécurité d’approvisionnement, mais aussi du point de vue de la faisabilité et de l’engagement de l’opérateur », précise cette source. Dans ces conditions, le kern demande officiellement à Engie, mais aussi au gestionnaire du réseau de transport haute tension, Elia, d’étudier techniquement les deux options, ainsi que leur impact en termes de garantie d’approvisionnement maximale.