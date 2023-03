Le collectif La Roue mise sur la rénovation groupée

Ensemble pour rendre les maisons plus durables et simplifier les démarches administratives. Une première demande de permis va être introduite.

Dérouler le tapis rouge aux voisins et offrir une solution réplicable à la Région bruxelloise». Voilà résumé en une phrase le projet porté par des habitants de cette cité-jardin du quartier La Roue, à Anderlecht. Sur le mode: ensemble on est plus fort.

Après la création de composts ou de vergers partagés, le collectif La Roue a décidé de franchir un cap supplémentaire en s’attaquant à la problématique de la rénovation du bâti, cet ogre énergétique qui pèse plus que jamais sur les finances de chacun. «Nous sommes plusieurs à avoir voulu rénover nos maisons et à nous retrouver face à un parcours du combattant, qu’il s’agisse de trouver un entrepreneur ou d’obtenir un permis», développe Eva Röben.