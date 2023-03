Des statues géantes du Chat débarquent à Bruxelles (photos)

C’est une exposition qui va ravir les fans du dessinateur Philippe Geluck. Du 10 mars au 30 juin, des sculptures géantes du Chat vont être installées dans le Parc de Bruxelles. Elles sont arrivées ce lundi par camion dans la capitale.

Après s’être promené dans diverses villes françaises (Bordeaux, Caen), suisses (Genève, Montreux) et même à Monaco, le Chat revient donc à la maison, en trois dimensions. Au total, 22 sculptures monumentales seront dans le parc dont deux réalisées spécialement pour l’occasion. Une appli Le Chat, disponible gratuitement et dans 3 langues, servira d’audio-guide, augmenté de photos, dessins et vidéos. Parallèlement, une exposition inédite de dessins, sérigraphies, toiles et objets de Philippe Geluck sera présentée à la galerie Huberty-Breyne, du 11 mars au 11 mai.