Cirque: «Boutès», sur le fil indicible du deuil

Deux sœurs, Tania et Sarah Simili, transcendent la douleur – le suicide d’un père – pour la transformer en expérience acrobatique, avec l’aide du désarmant Jean-Luc Piraux. A voir à Up, à Molenbeek.

Dans son livre, Au bonheur des morts , Vinciane Despret est allée à la rencontre de celles et ceux qui ont trouvé des manières de continuer à vivre tout en cultivant la présence de leurs morts. Il y a celle qui porte les chaussures de sa grand-mère afin qu’elle continue à arpenter le monde. Il y a cette autre partie gravir une des montagnes les plus hautes avec les cendres de son père pour partager avec lui les plus beaux levers de soleil. Sur ce chemin de récolte, à la rencontre de personnes endeuillées qui continuent de tisser un lien avec leurs proches disparus, elle aurait pu croiser la route des sœurs Tania et Sarah Simili, deux jeunes Suissesses qui ont, quant à elles, trouvé sur la piste de cirque le terreau où poser, explorer, interroger, partager leur deuil.