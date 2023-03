«Crelan conservera le plus grand réseau d’agences du pays»

Après ING, KBC et Belfius, c’était au tour de Crelan, banque coopérative et agricole, désormais cinquième institution du pays avec 1,8 million de clients et depuis le rachat d’Axa Banque en janvier 2022, de présenter son bilan annuel. Ici aussi les revenus d’intérêts en hausse ont aidé, les coûts malgré l’inflation ont été maîtrisés (+6 %), le résultat opérationnel sur base comparable à 2021 progresse donc de 8 % à 164 millions d’euros (il faut y soustraire des charges dues à la fusion d’environ 6 millions). Crelan versera à ses 280.000 coopérateurs un dividende de 4 %, plus élevé que l’année passée (3 %), « parce que nous pouvons nous le permettre et parce qu’en temps de crise, une banque coopérative se doit d’accompagner ses clients », assure Philippe Voisin, CEO. Concernant le mariage avec Axa Banque, la marque Axa, malgré un alignement des politiques tarifaires déjà effectif, ne disparaîtra pas tout de suite.