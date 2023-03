Procès des attentats à Bruxelles: «Je ne me rappelle pas de la bombe en elle-même», témoigne une victime

Le procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 entre dans une nouvelle phase ce lundi avec les témoignages de trois premières victimes de l’attentat à l’aéroport de Bruxelles.

Une première victime s’est présentée, Beatrice de la Valette. Grièvement blessée à Zaventem, l’Américaine est amputée des deux jambes. « Je ne me rappelle pas de la bombe en elle-même. Tout ce que je me rappelle c’est l’obscurité et d’avoir décollé du sol. Je me suis ensuite réveillée au sol. J’ai vu ma jambe droite en angle droit. Une femme était près de moi, vivante, mais ses cheveux étaient en feu », confie-t-elle.

« J’ai compris depuis qu’il y avait ce qu’on appelle un triage. J’ai appris plus tard que j’avais été labellisée « rouge » ce qui signifiait qu’on me donnait peu de chance de survie. » Selon notre journaliste présent sur place, Louis Colart, Béatrice de la Valette a apporté des images très difficiles de ses graves blessures et brûlures. Tombée inconsciente après une longue attente des secours, elle s’est réveillée après un mois de coma à l’hôpital.

Les médecins témoignent

Avant d’entendre les témoignages, la cour d’assises chargée de juger les attentats du 22 mars 2016 a entendu, lundi matin, plusieurs médecins spécialistes, qui ont expliqué les dommages corporels et psychologiques qu’endurent les victimes.

Serge Jennes, anesthésiste-réanimateur, spécialiste des grands brûlés, a décrit l’extrême douleur ressentie par les victimes des attentats, brûlées à des degrés divers, et qui souffraient par ailleurs de lésions dues au polycriblage, résultant de la projection de toute sorte d’éclats sur le lieu d’une explosion. « On n’avait jamais vu ça en Belgique… C’est plutôt le genre de scènes de guerre que nos médecins militaires observent en Afghanistan », a-t-il témoigné.

Thierry Lejeune, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, a ensuite abordé le long parcours de réadaptation par lequel les rescapés transitent le temps de retrouver la place qui leur convient le mieux dans la société.

À lire aussi Attentats de Bruxelles: enquête sur la mécanique de l’horreur

Gérald Van Geert, expert ORL en dommages corporels, a ensuite abordé les troubles ou lésions auditives, à la suite des explosions (effet de souffle, le « blast »), qui sont très invalidantes et souvent définitives.

Enfin, l’experte psychiatre Nadia Kadi Van Acker s’est penchée sur le cas des personnes souffrant de séquelles psychiques, et notamment de troubles post-traumatiques, qui se déclinent par toute une série de symptômes (troubles de la mémoire, troubles de la concentration, problème de dissociation, humeur fluctuante, dépression, anxiété difficile à gérer…). Elle a détaillé les différents outils disponibles pour aider ces « victimes invisibles » à avoir « une vie plus douce » et à « réapprendre à vivre dans le quotidien ».

Le chemin vers une forme de guérison peut durer des années voire toute une vie, ont souligné les praticiens.