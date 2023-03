De Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet, avec Jenna Ortega, Melissa Barrera, Dermot Mulroney, Liana Liberato, 122 mn.

Tara et sa sœur Samantha ainsi que deux autres survivants des meurtres perpétrés par les deux Ghostface ont quitté Woodsboro pour aller s’installer à New York. Leur quiétude ne va pas durer longtemps : un nouveau tueur s’attaque à elles et leurs proches…