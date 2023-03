En 2024, le MR exigera la fin de la fin du nucléaire pour entrer au gouvernement

On le sait : le dossier nucléaire est l’un de ceux dans lequel le président du MR s’investit le plus. Quasi pas une semaine ne passe sans que Georges-Louis Bouchez ne mette la pression pour que l’on prolonge un réacteur, voire tous, ou que l’on ne ferme pas telle centrale, ou encore plaide pour la construction à l’avenir d’un parc nucléaire nouvelle génération.

Désormais, le patron des libéraux (débarrassé comme l’on sait du courant anti-nucléaire représenté par Jean-Luc Crucke) va plus loin. Il affirme que son parti n’entrera pas dans le prochain gouvernement fédéral, après les élections de 2024, si le nucléaire n’est pas au programme : « Nous aurons comme exigence l’abrogation de la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire, donc que l’on renonce à la fin du nucléaire en Belgique et que l’on décide clairement la construction de centrales de nouvelle génération. Sans cela, il y aura un problème majeur. On n’a pas fait tout ce travail pour rien. Ce ne serait pas cohérent », a-t-il déclaré devant quelques journalistes mardi midi.

Pas compatible avec Ecolo

Et s’il est conscient que ce ne sera pas évident de faire un pas dans cette direction sous cette législature, les écologistes faisant partie de la Vivaldi (qui allie rouges, bleus, verts et CD&V, pour rappel), il entend bien que « l’on ne puisse rien faire d’engageant d’ici 2024 concernant les centrales de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 », afin qu’elles puissent donc, le cas échéant, être maintenues en activité au-delà de 2025 – contrairement à ce qui est actuellement prévu par la loi.