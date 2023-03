Mercato: Antoine Bernier (Seraing) en route pour le Sporting de Charleroi

Actuellement sur la touche suite à une pubalgie qui a récemment nécessité une opération, Antoine Bernier ne défendra plus les couleurs de Seraing cette saison. Et il ne les défendra d’ailleurs plus du tout.

En fin de contrat au terme de l’exercice, le joueur de 25 ans formé au Sporting d’Anderlecht et passé par l’Antwerp devrait s’engager au Sporting de Charleroi pour les prochaines saisons. C’est en tout cas ce qui nous revient dans son entourage.