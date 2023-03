Paul van den Berg revient sur le passé européen de l’Union: «On ne connaissait même pas les noms de nos adversaires»

Ce mercredi, l’Union Saint-Gilloise s’envole pour Berlin où elle y disputera un match historique face à l’Union locale. Une rencontre qui rappellera des souvenirs à Paul van den Berg, un des plus grands joueurs de l’histoire du matricule 10 qui disputa douze matches européens avec l’Union entre 1958 et 1964. À une époque où les Jaune et Bleu se produisaient régulièrement en Coupe des Villes de Foires (seule compétition européenne à laquelle l’USG avait pris part avant de disputer l’Europa League cette saison). Parmi ces douze rencontres, le Saint-Gillois de naissance, aujourd’hui âgé de 86 ans, en disputa cinq à l’extérieur. « C’était le tout début des Coupes d’Europe », se rappelle-t-il. « On se déplaçait avec le coach, un préparateur physique et le porteur de bagages qui s’occupait des équipements. C’était tout. On n’était pas professionnel. Ce qui signifie qu’on devait demander congé à notre patron vu que les matches se jouaient en semaine. Personnellement, en 1958, j’étais étudiant à l’ECAM, une haute école d’ingénierie électronique dans le bas de Saint-Gilles. Je devais donc demander l’autorisation à mes professeurs. »