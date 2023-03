Les Français contre la réforme des retraites: «La retirer, c’est impossible pour Macron»

Frédéric Dabi est le directeur général de l’Ifop. Le politologue ne croit pas à un recul d’Emmanuel Macron. Mais la réforme laissera des rancœurs, prédit-il.

Voilà près de deux mois que le conflit des retraites a démarré. La contestation ne s’essouffle pas…

Ce qui me frappe, c’est à quel point le rejet de la réforme est fort et à quel point il n’y a quasiment jamais eu de rebond pour le gouvernement. Au contraire : plus il a fait de la pédagogie, plus le projet a été rejeté et la contestation s’est enracinée. Non seulement, de façon globale, deux tiers des Français sont opposés à la réforme, mais auprès des principaux intéressés, les salariés, les actifs, on est même aux trois quarts de rejet !