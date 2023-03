Jérémy Perbet pas optimiste pour les Mauves en Conference League: «Villarreal est fragile mais Anderlecht encore plus»

Entre l’hiver 2013 et le printemps 2014, Jérémy Perbet (38 ans) vécut sa plus belle vie de footballeur professionnel à Vila-real, dans la province de Castellon. Auteur de vingt-deux buts pour Villarreal, l’actuel buteur du RFC Liège (21 buts) suivra attentivement le huitième de finale de Conférence League entre Anderlecht et son ancien club espagnol. L’ex-double meilleur buteur du championnat de Belgique avec Mons (25) et Charleroi (22), se souvient de son doux séjour dans la banlieue sud de Castellò de la Plana.

Jérémy Perbet, rappelez-nous les circonstances de votre aventure à Villarreal…