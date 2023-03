Jonas Vingegaard reprend la main sur Paris-Nice

Le futur duel de l’été prochain préparé en avant-première dans une épreuve que l’on surnomme « La Course au soleil », cela donne le ton, comme le maillot de plus en plus jaune des « Abeilles » de Jumbo-Visma. Vingegaard contre Pogacar, cela évoque pour les plus anciens les luttes féroces entre Armstrong et Ullrich, entre LeMond et Hinault, entre Hinault et Fignon. Plus on remonte dans le temps, plus on remarque que le Danois et le Slovène se rapprochent même des standards surannés des années 60 et 70, quand le cyclisme d’Anquetil ou de Poulidor, celui de Merckx et d’Ocana ne proposaient rien d’autre qu’une lutte sans merci, acharnée, sans calcul. Sans oreillette, sans (boulier) compteur, sans ordinateur.