Podcast – 8 mars: l’égalité économique entre les femmes et les hommes n’est pas encore gagnée

Ça fait bientôt 50 ans que les femmes peuvent ouvrir un compte en banque sans demander d’autorisation à personne. C’était en 1976. Les questions d’égalité économique sont toujours un sujet, de réflexion comme de lutte. En 2023, le féminisme s’empare des questions d’argent. Quelles sont les pistes explorées ? Où peut-on s’informer ? On fait le tour avec Fanny Declercq qui traite des grands débats de société pour le service Forum.

Le Soir a reçu trois journalistes afghans pendant plusieurs jours à l’initiative des Affaires étrangères belges. Parmi eux, Firuza Azizi. Elle a notamment travaillé pour Radio Free Europe et Radio Azadi en Afghanistan. Elle a reçu en 2018 le prix de la meilleure journaliste afghane. Puis, quand les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, en août 2021, elle a dû fuir son pays. Aujourd’hui, elle recommence des études en France. Elle témoigne dans un français encore hésitant pour nous parler de son quotidien de journaliste à Kaboul, du sort des femmes afghanes et de son départ du pays.

Le premier épisode d’« À propos », c’était il y a un an, le 8 mars dernier. 221 épisodes plus tard, on est toujours là. Merci d’ailleurs de votre fidélité. Pour souffler cette première bougie, on vous emmène jeter une oreille de l’autre côté du rideau, de l’autre côté du micro. Voici le meilleur de ce qu’on a coupé au montage.