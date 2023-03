Les jeunes olympiens peuvent se projeter jusqu’à Brisbane

Le COIB va pouvoir continuer à entretenir son vivier de jeunes talents grâce au programme Be Gold, reconduit pour Los Angeles (2028) et Brisbane (2032). Trois cents athlètes vont en tirer profit.

On ne va pas oser affirmer que l’avenir de nos olympiens est assuré jusqu’en 2032 au moins ; ce serait faire fi de la glorieuse incertitude du sport. Mais le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a au moins reçu la garantie de pouvoir entretenir son vivier de jeunes talents avec les moyens nécessaires à l’éclosion des prochaines et prochains Nafi Thiam, Nina Derwael, Jolien D’hoore, Charline Van Snick, Matthias Casse, et bien sûr les Red Lions, tous médaillés olympiques après avoir notamment été détectés par le biais du programme Be Gold.

Pour rappel, cet ambitieux programme de détection et d’encadrement soutenu par le COIB (et la Loterie nationale), ainsi que les émanations sportives des différentes Communautés et Régions du pays (Adeps, Sport Vlaanderen et Ostbelgien) a pour ambition de conquérir le plus de médailles et de tops 8 possible à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques.