Journée du 8 mars: comment le féminisme se réapproprie les questions économiques

La femme ne doit plus obéissance à son mari et a le droit d’ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de son époux depuis 1976. Près de 50 ans plus tard, l’autonomie économique des femmes reste un combat féministe : disparités salariales, famille monoparentale, allocations familiales, statut de cohabitant… En Belgique, l’écart qui subsiste entre les salaires annuels des femmes et des hommes en Belgique reste immense : 21,6 %.