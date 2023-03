Crise au gouvernement flamand: ça passe ou ça casse vendredi

Le gouvernement flamand n’a pas trouvé de solution pour la poursuite de ses activités, mardi. Pour rappel, le CD&V, l’un des trois partenaires, a refusé la proposition de compromis du ministre-président Jan Jambon (N-VA) au sujet des limitations de rejet d’azote dans la nature. L’Open VLD, lui, l’a signée. Le gouvernement est donc dans l’impossibilité de poursuivre sa route.

Ce mardi, devant le parlement, le ministre-président a répété que son offre était la dernière et qu’elle était à prendre ou à laisser. Mais il a appelé les partenaires de la coalition à s’entendre. « Durant quatre ans, nous sommes sortis de toutes les crises. Dans l’intérêt de la Flandre, resserrons les rangs », a-t-il indiqué. Mais comment, avec une offre « à prendre ou à laisser » ? Dans une communication ultérieure à la séance parlementaire, le ministre-président a indiqué que « toutes les étapes à venir seraient entreprises avec l’accord de tous les partenaires ». Reste à voir si, dans ces étapes ultérieures, un compromis pourra être dégagé entre, d’une part, la N-VA et l’Open VLD et, d’autre part, le CD&V. Sans cela, ce sera la fin du gouvernement flamand.