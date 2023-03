Loïc (29 ans) tué par un policier : le dossier s’oriente vers la légitime défense

Traversant des problèmes psychologiques depuis sa rupture, il était retranché dans la cave de la maison familiale, avec ses parents, lorsque ceux-ci avaient appelé à l’aide. Deux policiers étaient descendus, dans cet espace sombre et exigu, et Loïc aurait agressé l’un d’eux au couteau, lui causant des blessures au visage et à la cuisse. Son coéquipier a expliqué avoir tiré alors que le jeune s’apprêtait à frapper une nouvelle fois. Estimant qu’il y avait d’autres réactions possibles, les parents du jeune homme ont annoncé leur intention de déposer plainte contre le policier auteur du tir.

Deux dossiers ont été mis à l’instruction, a expliqué le parquet : le premier pour tentative de meurtre à l’encontre d’un fonctionnaire de police -les poursuites seront éteintes en raison du décès de l’auteur- et le second pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à charge du policier qui a tiré. D’après les premiers éléments de l’autopsie et de la balistique, le dossier s’oriente, à ce stade et sous réserve d’évolutions dans l'enquête, a précisé la 1ère substitut Catherine Collignon, vers la légitime défense. Une reconstitution devrait être mise sur pied.