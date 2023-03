Arnaud Bodart se défend après son exclusion contre Westerlo: «J’ai eu un réflexe de gardien»

Il a beaucoup été question du Standard, mardi au Comité disciplinaire de l’Union belge, qui s’est penché sur les dossiers d’Arnaud Bodart et Matthieu Epolo, alors que le Parquet fédéral en a ouvert un troisième, relatif à Lucas Noubi.

Arnaud Bodart. Exclu tout au bout du temps additionnel, samedi face à Westerlo, pour une faute de main commise en dehors de son rectangle, Arnaud Bodart a défendu sa cause en parlant d’un réflexe malheureux. « J’ai mal jugé la trajectoire du ballon », a-t-il expliqué. « Je suis en retard et j’ai sauté anticipativement car le joueur de Westerlo ne pouvait que me lober. J’ai tenté de retirer les mains mais c’était trop tard. Je n’ai pas touché le ballon du bras pour enlever un but à Westerlo. Le jeu va très vite. Comme gardien, c’est une décision qu’on prend instinctivement, sans avoir le temps de réfléchir… »