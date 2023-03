Neige, routes glissantes…la phase de pré-alerte routière déclenchée

L’institut royal météorologique a lancé l’alerte orange pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en vue des conditions glissantes. Les maxima seront proches de 1 à 2ºC.

Des chutes de neige et la formation de plaques de glace sont prévues, a annoncé le Service Public de Wallonie (SPW). Toutes les provinces wallonnes sont concernées.

La vigilance sur le réseau routier wallon est renforcée. Les provinces de Liège, Hainaut, Luxembourg et Namur sont passées en alerte orange en raison des conditions glissantes. L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit entre 1 et 5 centimètres de neige au sud du sillon Sambre et Meuse. Il faut également s’attendre à la formation de plaques de glace sur toutes les régions.

A Bruxelles, on ne pourrait avoir que quelques flocons comme 10 cm centimètres de neige. Il faut donc s’attendre à des conditions difficiles sur les routes à partir de ce mardi soir.

Passage en phase de pré-alerte routière

La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Walllonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex, indique mardi soir avoir décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière pour les provinces de Liège et de Luxembourg mercredi entre 02h00 et 10h00 du matin. Des précipitations hivernales (chutes de neige) sont prévues, à partir de mardi soir et ce jusqu’en début de matinée mercredi, sur l’ensemble de la Région wallonne et en particulier, sur les provinces de Liège et de Luxembourg, précise-t-elle.

La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires (rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d’épandage). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires, selon la CAR.

Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale, à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, à prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), et à ne pas dépasser les épandeuses.