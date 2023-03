La grande famille Delhaize, c’est fini

Nous n’avons même plus besoin de faire semblant de vouloir assurer le rôle d’employeurs de nos travailleurs. » : le résumé fait par la sociologue Isabelle Ferreras, du passage sous franchise imposé par Delhaize à ses 128 supermarchés « intégrés », est cinglant mais très juste. Dorénavant, le grand distributeur se concentre sur la maximisation de la valeur pour ses actionnaires et transfère les exigences de chiffre d’affaires, de profit et les risques de l’exploitation de son activité à des gérants indépendants qui devront désormais assumer, tout seuls comme des grands, leurs travailleurs, les contrats de travail, leurs horaires d’ouverture et leurs concurrents.