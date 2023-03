La décision est tombée: des sanctions finalement modérées après les incidents en fin de match entre les espoirs de Genk et le SL16

Le Comité disciplinaire de l’Union belge de football a prononcée des sanctions modérées à l’encontre des joueurs exclus lors du duel entre les espoirs de Genk et ceux du Standard de SL16 dimanche en Challenger Pro League, en tous cas plus modérées que les propositions du parquet la veille.

Victory Beniangba (Genk) et Mattieu Epolo (SL16), le gardien de 18 ans du Standard, ont été punis respectivement de trois matches effectifs (et deux matches avec sursis et 2.000 euros d’amende) et deux matches effectifs (et deux matches avec sursis aussi et 1.500 euros d’amende) de suspension.