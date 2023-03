La Belgique sous la neige: les prévisions météo (photos et vidéo)

De la neige lourde et humide tombera sur tout le pays ce mercredi matin mais les précipitations hivernales se transformeront assez rapidement en pluie sur le sud du pays en matinée, puis sur le reste de la Belgique à la mi-journée, annonce l’IRM dans ses dernières prévisions. Les maxima varieront entre 2 et 3ºC dans le nord et l’ouest du pays et atteindront jusqu’à 7ºC dans le sud des Ardennes et même jusqu’à 10ºC en Lorraine belge.

Mercredi soir et au cours de la nuit prochaine, une nouvelle zone de précipitations active traversera le pays avec de la pluie ou localement un peu de neige fondante. Les minima varieront entre 7ºC en Gaume et 1 ou 2ºC dans le nord du pays.

Prudence sur les routes

La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la police fédérale de la route et du centre Perex, a décidé de maintenir la phase de pré-alerte routière jusqu’à 10h en raison des précipitations hivernales, indique-t-elle mercredi matin.

Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale, à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, à prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), et à ne pas dépasser les épandeuses.

« Il n’est pas exclu que, dans les prochaines heures, la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres soit interdite sur certains axes routiers et qu’un itinéraire de contournement du massif ardennais soit activé », prévient la Cellule.

Les images de la neige en Belgique

La neige continue à tomber sur les différentes provinces de la Belgique ce mercredi matin. Si dans le Hainaut et à Bruxelles, elle ne semble pas tenir, le Brabant wallon se couvre d’un léger manteau blanc tandis que les centimètres s’accumulent dans les provinces de Namur, de Liège et de Luxembourg.

