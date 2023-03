Enquête sur une entente illégale entre les grands du secteur des parfums et arômes

La Commission européenne a annoncé qu’elle avait mené mardi des inspections inopinées et l’exécutif européen dit craindre que « des entreprises et une association du secteur des parfums dans le monde entier aient pu enfreindre les règles de l’UE en matière d’ententes ».

Quatre entreprises parmi les plus grands noms du secteur des parfums et des arômes dans le monde font l’objet d’une enquête des autorités de la concurrence suisse qui soupçonnent des ententes illégales sur les prix et des manœuvres pour étouffer la concurrence.

La Commission de la concurrence suisse (COMCO) « dispose d’indices selon lesquels plusieurs entreprises actives dans la production de parfums (» fragrances «) auraient violé le droit des cartels », écrit la COMCO dans un communiqué, citant les entreprises Firmenich International SA (Genève), Givaudan SA (Genève), International Flavors & Fragrances Inc. (USA) et Symrise AG (Allemagne).

La Commission européenne avait fait état mardi soir de cette enquête en cours mais n’avait pas cité les entreprises concernées.

« Il existe des soupçons que ces entreprises auraient coordonné leur politique de prix, empêché à leurs concurrents de fournir des clients déterminés et restreint la production de certains parfums », explique encore la COMCO.

Les parfums et arômes sont utilisés dans la fabrication de nombreux produits, dont notamment les produits cosmétiques, les produits de soins personnels, les détergents et les produits de nettoyage et le marché pèse des milliards de dollars.

« Des perquisitions ont été menées sur différents sites. Celles-ci ont été effectuées après consultation d’autres autorités de la concurrence, à savoir la Commission européenne, l’US Department of Justice Antitrust Division et la Competition and Markets Authority britannique », souligne la Commission suisse.

« Dans le cadre de l’enquête, il sera examiné s’il existe effectivement des restrictions de la concurrence interdites par le droit des cartels », souligne encore l’autorité de la concurrence, en ajoutant que la présomption d’innocence s’applique aux entreprises.

La Commission européenne rappelle aussi que les entreprises qui ont participé à une entente peuvent bénéficier d’une immunité ou d’une réduction significative de l’amende encourue si elles dénoncent ces pratiques et coopèrent avec les enquêteurs.

Les géants suisses du parfum

Les deux entreprises suisses citées dans l’enquête comptent parmi les leaders dans ce secteur.

Fondée en 1895, Firmenich est connue pour ses nez et elle est la plus grande entreprise privée du secteur. Ses maîtres-parfumeurs sont à l’origine de parfums à succès tels que Angel (Thierry Mugler), Acqua di Gio (Armani) ou Flower (Kenzo).

Longtemps très attachée à son indépendance, cette entreprise familiale doit fusionner avec le néerlandais DSM pour faire émerger un nouveau géant des parfums et arômes.

Firmenich, qui a un exercice décalé, avait annoncé le 16 février avoir enregistré une hausse de son chiffre d’affaires semestriel de 10,5 % sur les six premiers mois de la période 2022/2023 à 2,4 milliards de francs suisses (2,4 milliards d’euros) malgré les pressions sur les produits alimentaires avec l’inflation.

Givaudan a pour sa part bouclé l’exercice 2022 sur une note contrastée, entre un bond de la parfumerie fine et une baisse des ventes d’arômes aux Etats-Unis au second semestre face à un ralentissement de la consommation.

Mais malgré un environnement qualifié de « très difficile », le groupe suisse a enregistré sur l’exercice 2022 un bénéfice net supérieur aux attentes pour 2022, en hausse de 4,2 % sur un an, à 856 millions de francs, et un chiffre d’affaires dans la lignée des prévisions, en hausse de 6,5 % à 7,1 milliards de francs.

L’action Givaudan abandonnait 3,2 % mercredi matin sur la place suisse à 2.711 CHF vers 08H15 GMT.

L’Américain International Flavors and Fragrances, a pour sa part affiché un chiffre d’affaires de 12,44 milliards de dollars sur l’exercice 2022, indique le groupe sur son sie internet.

La perte avant impôts pour l’ensemble de l’année s’est établie à 1,63 milliard de dollars.

Quant à l’Allemand Symrise -qui compte plus de 12.000 employés dans 40 pays, il a annoncé mercredi matin un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros pour l’année 2022 pour un bénéfice net de 280 millions de dollars.