Penalty tiré, raté, puis retiré mais cette fois marqué: Dortmund ne décolère pas après le penalty polémique face à Chelsea, «on a perdu à cause de l’arbitre» (vidéo)

C’est une décision arbitrale qui ne passe absolument pas dans les rangs allemands et qui risque de faire polémique pendant quelques jours. Opposé à Chelsea en 8e de finale retour de Ligue des champions ce mardi soir, le Borussia Dortmund a concédé le but du 2-0, synonyme de qualification pour les Blues (2-1 en cumulé), sur un penalty polémique au retour des vestiaires.

Alors que Kai Havertz avait envoyé sa première tentative sur le poteau d’Alexander Meyer, l’arbitre a donné une deuxième tentative à Chelsea. La raison invoquée par Monsieur Makkelie, l’officiel néerlandais de la rencontre ? Plusieurs joueurs sont entrés dans la surface trop tôt.

« Ca n’allait pas du tout »

« On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l'arbitre. Redonner le pénalty à retirer comme ça, comment c'est possible ? Je ne comprends pas », a pesté Emre Can, milieu de terrain du Borussia Dortmund, après la rencontre au micro de Prime Vidéo Allemagne. « L'arbitre a été très mauvais aujourd'hui. La façon dont il nous a parlé était arrogante. On jouait ici à Stamford Bridge, peut-être qu'il a eu peur des supporters, je ne sais pas. L'UEFA doit nous attribuer un autre arbitre, ça n'allait pas du tout. C'est très douloureux d'être éliminé aujourd'hui. Chelsea a bien joué en première période, en seconde période, on a eu une belle occasion par Jude Bellingham. Mais au final, on a eu trop peu d'occasions si on est honnête et on n'a pas réussi à marquer ».