Menace d’attaque à Bruxelles: deux courriels envoyés à la Commission européenne, le Centre de crise suit la situation

La Commission européenne a signalé mardi en fin d’après-midi à la police la réception d’un courriel rédigé en russe et faisant état d’une attaque dans le métro prévue ce mercredi 8 mars. Une menace peu crédible vu le niveau de précision avec lequel elle est formulée, mais prise « très au sérieux » par les autorités. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bruxelles, le Centre de crise suit la situation et la police fédérale (la police des chemins de fer) a effectué des vérifications dans le métro durant la nuit. Les patrouilles sont renforcées.

« L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) a évalué cette menace comme peu probable », a communiqué le Centre de crise mercredi en fin de matinée. « Des mesures supplémentaires ne sont actuellement pas nécessaires. Le Centre de crise national, en collaboration avec tous les services de sécurité, continue à suivre de près la situation. »

Selon le signalement des services de sécurité de la Commission européenne, que Le Soir a pu consulter, un homme a contacté deux fois l’institution européenne par courriel ces derniers temps. Son premier envoi du 16 février ne contenait rien d’alarmant, le second envoyé le 3 mars était clairement un message menaçant : « Comme l’UE continue sa politique agressive, je voudrais alerter sur le commencement d’attaques terroristes massives sur le territoire de l’UE », annonce-t-il en russe. Avant de prévenir de « l’élimination » des « LGBT et autres minorités » et d’attaques contre des chefs d’Etats et de gouvernements. Enfin le courriel se termine par une menace précise : « Le 8 mars, le métro à Bruxelles sera explosé entre Yser et Rogier ».