Retour de la neige en Belgique: à quoi faut-il s’attendre les prochaines heures?

Ce mercredi, il y aura encore de la neige ou de la neige fondante. On peut attendre jusqu’à 5cm en basse et moyenne Belgique et jusqu’à 10cm en haute Belgique. En cours de matinée, de l’air plus doux gagne nos régions depuis le sud du pays et à partir de midi, la neige fondante se transformera alors en pluie dans la plupart des régions.

Bruxelles

Il neige également à Bruxelles, la neige tient sur les axes et la circulation est un peu plus difficile.

Wallonie

Le vent sera modéré à assez fort dans le sud du pays avec des rafales jusqu’à 60km/h. Les routes sont glissantes du côté de Liège. La province du Hainaut semble relativement épargnée.

Flandre

La neige tombe aussi sur cette partie du pays. Les grands axes sont dégagés.

Les maxima varieront entre 2 et 3 degrés dans le nord et l’ouest du pays, jusqu’à 7 degrés dans le sud des Ardennes et jusqu’à 10 degrés en Lorraine belge.

