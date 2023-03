La manifestation des pompiers se poursuit mercredi, a fait savoir le délégué permanent de la SLFP Eric Labourdette. Dans le cadre de la semaine de protestations dans le service public, les pompiers avaient défilé dans les rues de la capitale mardi pour dénoncer leurs conditions de travail et leur plan de retraite.

D’après le délégué, ils redescendent dans la rue en plus grand nombre mercredi à la suite de réunions infructueuses entre une délégation et les ministres fédéraux de l’Intérieur et de la Santé publique.