Real Madrid: Eden Hazard envisage de rester au club jusqu’à la fin de son contrat

Une nouvelle que les supporters merengues n’apprécieront pas. Même s’il est quasiment certain que le joueur ne veut pas renoncer à son contrat de 25 millions d’euros bruts par an, il faut également dire qu’il n’y a tout simplement pas de négociations avec d’autres clubs.

Même s’il n’a pas encore vraiment pris de décision quant à son avenir, rien n’indique pour le moment qu’Eden Hazard quittera le Real cet été. Fort du fait que son fils Leo a entre-temps signé avec les jeunes du club, The Athletic annonce aujourd’hui que Hazard restera jusqu’à la fin de son contrat en 2024.

Pour rappel, Hazard n’a plus joué en Liga depuis plus six mois. Il a disputé ses dernières minutes de temps de jeu début janvier, en Coupe face à une équipe de quatrième division…