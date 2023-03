Park Lane, un futur «place to be» bruxellois

Visiter aujourd’hui le site de Tour & Taxis, c’est se forcer à imaginer ce qui deviendra sans doute un jour l’une des plus intéressantes place to be de Bruxelles. Pour cela, il faudra toutefois encore attendre quelques années : on parle de dix ans pour que l’ensemble de cette ancienne zone industrielle plantée en bordure du canal soit complètement achevée.

Mais cela fait des années que T&T est en perpétuel mouvement avec, à la manœuvre, le maître des lieux, Nextensa. En déambulant sur le site, on se dit que l’Entrepôt royal semble déjà ancien alors que sa rénovation, superbe, n’a pas pris une ride. Achevée plus récemment, la gare maritime, elle aussi de toute beauté, avec ses intérieurs boisés qui ont fait le tour du monde, est désormais flanquée de cinq bâtiments en dessous desquels se trouve l’immense parking, dont un étage est réservé aux résidents et l’autre aux visiteurs.