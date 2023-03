Thierry Henry très optimiste pour le PSG face au Bayern Munich: «Kylian Mbappé est de retour, c’est suffisant pour moi»

Battu au match aller, le PSG aborde son déplacement à Munich dos au mur mais porté par un certain vent d’optimisme. La présence de Kylian Mbappé, remplaçant au coup d’envoi à l’aller, suffit à augmenter les chances parisiennes dans l’esprit des observateurs. C’est notamment le cas de Thierry Henry, ancien T2 des Diables rouges : « On parle du PSG, Kylian est de retour. C’est suffisant pour moi. Il était blessé à l’aller, il est entré et il a fait la différence. Ce mercredi, Kylian fera la différence ».

Blessé au match aller, Kylian Mbappé n’avait pas pu aider ses coéquipiers durant l’intégralité de la rencontre. Rentré en fin de match, le Français avait pourtant réussi à déstabiliser à de nombreuses reprises la défense allemande. Pour ce match retour, le natif de Bondy sera là dès les premières minutes, et ça pourrait tout changer !