«Partager ses mots de passe, c’est accepter l’intrusion, et cela peut mener à des relations basées sur l’emprise et la manipulation narcissique»

Plus de la moitié des Français partageraient les mots de passe de leurs réseaux sociaux avec leur partenaire. Ce constat pose question. Un spécialiste du couple et du cyberespace y répond.

Beaucoup pensent que donner son mot de passe à son conjoint est une marque de grande confiance au sein du couple, mais c’est souvent un besoin de contrôler », estime d’emblée Pierre Nantas, psychothérapeute, spécialiste du couple et du cyberespace. Son analyse fait suite à une récente étude Express VPN dévoilée par 20 Minutes. A en croire les chiffres, plus de la moitié des Français partageraient ainsi leurs identifiants (codes de téléphone, ordinateur et réseaux sociaux) avec leur partenaire. Si près de 80 % des sondés assurent que cela est fait dans un souci de confiance et d’honnêteté mutuelles, le constat pose néanmoins question. « Ce fonctionnement amoureux dit beaucoup sur notre rapport à l’amour, à la vie à deux et à notre sens de l’intimité », reprend Pierre Nantas. « Partager son mot de passe, c’est accepter l’intrusion. »