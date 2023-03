La 5G à la conquête des cieux

Le déploiement de la dernière génération de réseau mobile – la 5G – bat son plein un peu partout dans le monde. Cela se fait essentiellement sur terre – installation de pylônes, d’antennes… –, mais, demain, il en sera peut-être autrement. Comme on pouvait le constater lors du Mobile World Congress, la grand-messe de l’industrie du mobile qui se tenait à Barcelone, les opérateurs tournent de plus en plus leur regard vers le ciel. Constellations de satellites en orbite basse, drones ou ballons évoluant dans la stratosphère, aérostats en basse altitude… une multitude de solutions sont en phase de test un peu partout dans le monde en vue de fournir aux opérateurs des « towers in the sky » (des « pylônes dans le ciel ») qui leur permettront de compléter leurs réseaux terrestres et d’offrir une connexion omniprésente quel que soit l’endroit où leurs clients se trouvent.