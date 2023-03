Scott Parker plus que jamais sur le départ du Club de Bruges

Scott Parker ne fera plus de vieux os dans la Venise du Nord, c’est une certitude désormais. Mais sa succession est encore loin d’être actée puisque selon nos confrères d’Het Laatste Nieuws, les négociations avec Alfred Shreuder, qui connaît bien le club puisqu’il a amené les Brugeois vers le titre la saison dernière, sont loin d’être évidentes. Lorsqu’il a débarqué il y a environ un an, le Batave avait obtenu un contrat à durée indéterminée. De son côté, Parker avait obtenu un bail jusqu’en 2025. La direction des Blauw en Zwart aimerait lui offrir la même durée de contrat mais l’ancien coach de l’Ajax (NDLR : il a été viré il y a quelques semaines) « fait pression pour obtenir un contrat à long terme cette fois-ci ».

Un détail qui pourrait complètement changer la donne et qui oblige les dirigeants brugeois à envisager des pistes en interne. Deux noms sont évoqués par nos confrères flamands : Rik De Mil et Nicky Hayen. Le premier est un assistant de longue date et connaît bien la maison tandis que le second dispose d’une expérience avec Waasland-Beveren entre 2020 et 2021 et dirige le Club NXT actuellement.