Philippe Gilbert ironise sur les réseaux sociaux par rapport à sa chute spectaculaire au Tour de France en 2018: «Quel est votre plus beau souvenir en montagne?»

Rappelez-vous : 24 juillet 2018. À moins de 60 km de l’arrivée de l’étape d ce jour-là, le Belge qui était alors coureur pour l’équipe Quick Step, et qui s’était échappé, avait fait une chute spectaculaire dans la descente du Portet-d’Aspet, pendant la 16e étape.

En manquant sa trajectoire, il avait déchaussé, mais n’avait pas pu s’empêcher de passer par-dessus un muret. L’image impressionnante montrait alors un vélo seul et un coureur qui avait complètement disparu dans le vide. Heureusement, Gilbert n’avait chuté que de deux mètres. Sonné et vite entouré, il a pu remonter sur son vélo.

Quelques années plus tard, le Belge préfère en rigoler, comme il l’a montré sur les réseaux sociaux ce mercredi matin en demandant à ses fans quel était le plus beau souvenir qu’ils avaient en montagne et en précisant, ironiquement, le sien.