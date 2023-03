La Belgique déploie un traitement innovant contre la perte d’odorat

Imaginez un monde dans lequel le goût et l’odorat ne font plus partie de vos cinq sens. « Fade, triste, compliquée » sont les trois adjectifs qui émergent dans l’esprit de Célia pour décrire sa vie sans humer les odeurs et goûter les saveurs. La jeune femme est atteinte d’anosmie (perte de l’odorat) et agueusie (perte de goût) depuis décembre 2020, une date qui coïncide avec l’entrée dans sa vie du covid. « On n’imagine pas à quel cela est difficile à vivre au quotidien. Ne simplement plus pouvoir apprécier des aliments me manque profondément. Si certains goûts ont quasiment totalement disparu, d’autres sont fortement altérés. Je mange par nécessité plus que par réel plaisir ». Ce trouble sensoriel s’accompagne également de conséquences psychologiques importantes. « J’ai des angoisses que je n’arrive plus à contrôler. J’ai toujours peur, par exemple, de sentir la transpiration donc je vide un déodorant par jour. Je vérifie également plusieurs fois sur ma journée que je n’ai pas laissé brûler un aliment dans mon four. »