Tomorrowland: après l’Alpe d’Huez, rendez-vous à Dubaï

La dix-septième édition du célèbre festival dance Tomorrowland sera bien de retour, à bureaux fermés, cet été du 21 au 23 juillet et du 28 au 30 juillet, au parc de Schorre, à Boom. Il accueillera une nouvelle fois plus de six cents DJ sur quatorze scènes devant lesquelles se précipiteront non plus 600.000 (comme l’an dernier, étalés sur trois week-ends) mais bien 400.000 festivaliers venus du monde entier.