«Ça ne changera pas ma vie»: Mark Cavendish n’est pas obnubilé par le record d’Eddy Merckx au Tour de France

L’intéressé affirme n’y accorder que peu d’importance, refusant de « comparer les profils de coureurs et les générations ». « Ça ne va certainement pas changer ma vie », dit Cavendish dans une interview au quotidien italien Gazzetta Dello Sport publié mercredi. « Je ne vais pas (sur le Tour) pour juste remporter une victoire de plus, mais pour en gagner autant que possible », poursuit le Britannique, qui fêtera ses 38 ans en mai, « une victoire de plus satisferait n’importe qui d’autre, mais moi, quand je gagne une étape, je commence immédiatement à penser à la suivante ».

Cet été, un seul succès lui permettrait de s’emparer du record de victoires. Les siennes ont quasiment toutes été remportées au sprint en 13 participations (entre 2007 et 2021), alors que Merckx les avait gagnées sur tous les terrains, plat, montagne et contre-la-montre en sept participations (entre 1969 et 1975).