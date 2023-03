Masters 1000 de Miami: le gouverneur de Floride réclame la présence de Novak Djokovic au président Biden

Le nº1 mondial Novak Djokovic ne pourra pas participer aux Masters 1000 d’Indian Wells (8-19 mars), à cause de sa non-vaccination. De nombreuses personnes s’étaient élevées pour plaider le cas du Serbe, qui a toujours refusé la vaccination contre le Covid-19, notamment le directeur du tournoi Tommy Haas. En vain.

C’est aussi le cas du gouverneur républicain de Floride, le conservateur Ron DeSantis, qui a interpellé le président des Etats-Unis Joe Biden, se saisissant du cas Djokovic pour faire tomber la règle qui n’autorise pas l’entrée dans le pays aux voyageurs internationaux non vaccinés : « La seule chose qui empêche Novak Djokovic de participer au tournoi de tennis Miami Open est l’obligation de vaccination contre le virus COVID-19 imposée aux voyageurs étrangers par le président Biden, qui est malavisée et non scientifique. Monsieur le Président, levez vos restrictions et laissez-le participer au tournoi », a-t-il écrit sur Twitter, tout en partageant une missive bien plus consistante adressée au président des Etats-Unis.