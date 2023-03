Grève du 10 mars: la SNCB détaille les importantes perturbations attendues

La SNCB met en garde. « En raison de la grève annoncée pour l’ensemble du secteur public ce vendredi 10 mars, la circulation des trains sera perturbée du jeudi 9 mars 22h au vendredi 10 mars toute la journée », explique la porte-parole Marianne Hiernaux.

La SNCB a élaboré un service de trains alternatif dans les provinces où c’était possible, sur la base des membres du personnel ayant indiqué qu’ils travailleront. Les voyageurs peuvent consulter le service alternatif dès jeudi matin sur le planificateur de voyages, via l’app ou le site web SNCB.

On sait déjà que le réseau ferroviaire sera fermé dans la majorité de la province de Namur, de Luxembourg, dans une partie du Brabant wallon (Ottignies) et entre Liège et Huy. Un tiers des trains circulera dans le reste du pays, dont un train IC sur deux et un train S/L sur trois.