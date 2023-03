Voyage en France: la SNCF met en vente des billets à bas prix pour l’été

Depuis ce mercredi matin, les billets TGV Inouï, Intercités et Ouigo pour juillet et août sont ouverts à la vente. Au menu, des tarifs avantageux si vous envisagez de voyager en Europe.

Des tarifs avantageux

Un Bruxelles/Paris pour 29 euros, un Bruxelles/Milan, ou un Bruxelles/Montpellier pour 64 euros… Si vous projetez d’aller en Suisse, en Espagne, en Allemagne ou encore en Italie, veillez à réserver vos billets le plus tôt possible, afin de bénéficier des tarifs avantageux. En effet, la tarification varie en fonction du nombre de places restantes dans les trains. De plus, la SNCF avait annoncé, en novembre, une augmentation de 5 % du prix de ses billets Intercités et TGV à partir de janvier 2023 en raison de l’inflation. Une raison de plus pour profiter de ces tarifs.