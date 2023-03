Le directeur: «Les gens veulent des actions commerciales»

Le patron de Batibouw, Frédéric Devos, se dit optimiste, à quelques encablures du salon. L’intérêt est là, mais les visiteurs feront attention à ce qu’ils achètent et s’attendent à des coups de pouce financiers de la part des exposants. Crise oblige.

Au four et au moulin depuis des mois, Frédéric Devos savoure les derniers jours avant l’ouverture de Batibouw. Le démontage du salon Made in Asia vient à peine de s’achever, à Brussels Expo, que le montage de celui de son événement peut commencer.

Près de 450 exposants ont répondu à l’appel de la tortue cette année. Fisa, organisatrice de Batibouw, attend entre 150.000 et 200.000 visiteurs. « Un chiffre réaliste au vu de l’attente que nous enregistrons sur le site internet du salon », explique le directeur de Batibouw, qui sait bien que l’heure n’est plus à un événement capable de rassembler 600.000 visiteurs comme à la grande époque. « Les enregistrements commencent à affluer et beaucoup d’exposants mettent en place des opérations spécifiques pour accueillir au mieux leurs clients. »